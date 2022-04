Elden Ring: con questo trucco puoi sconfiggere uno dei boss più forti del gioco

Disponibile dallo scorso febbraio su PC e console Xbox e PlayStation, Elden Ring ha subito catturato le attenzioni del pubblico per il suo tasso di sfida decisamente fissato verso l’alto.

Addirittura, l’ultimo aggiornamento del gioco di casa FromSoftware ha potenziato uno dei boss più forti del bestiario, vale a dire Radhan il Flagello Celeste, ora ancora più tosto da abbattere che in passato.

Fortunatamente, però, la community di appassionati ha già scovato un trucco per abbattere il nemico in modo piuttosto semplice, e senza compiere troppi sforzi. Solo pochi giorni sono bastati per scovare il nuovo punto debole del boss, con la community del soulslike ad essersi dimostrata ancora una volta incredibilmente reattiva alle sfide proposte dal team di sviluppo nipponico.

Come potete verificare nel video poco più in alto, condiviso via Twitter, la tattica ideata dai giocatori di Elden Ring prevede l’entrata in combattimento al fianco di tutte le evocazioni possibili ed immaginabili, così che i personaggi controllati dall’intelligenza artificiale possano tenere impegnato il cavaliere nemico mentre il Senzaluce continua ad infliggergli danno senza troppe preoccupazioni.

Una volta che l’indicatore della salute del nemico raggiunge il 50%, dovremo spostarci verso l’estremità dell’arena e attendere che il boss attivi uno dei suoi attacchi più forti: dopo aver saltato, Radahn atterrerà oltre i confini della mappa e morirà sul colpo, regalandoci un generoso quantitativo di Rune e alcuni pezzi d’equipaggiamento molto preziosi.

Vi ricordiamo che Elden Ring è disponibile, sia in versione fisica che digitale, su PC, PS5, PS4, Xbox Series X/S e Xbox One. Sempre parlando del gioco, sapevate che un utente è riuscito a completarlo senza subire alcun danno?