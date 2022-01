Manca poco più di un mese all'uscita di Elden Ring, l'attesissimo RPG firmato FromSoftware. Dopo i tanti video gameplay e il leak sul sistema interno di personalizzazione del personaggio, giunge in queste ore una notizia di particolare interesse per coloro che sono in possesso di una Xbox One o Series X/S.

L'indiscrezione è stata condivisa su Twitter dall'account Aggiornamenti Lumia, attivo da diversi anni e con uno sguardo fisso sul mondo Xbox e Microsoft (per chi non lo sapesse, Lumia è stata una gamma di smartphone e tablet dell'azienda di Redmond). Dunque, quanto spazio libero dovrà esserci sulla console per scaricare prima e installare poi l'erede di Dark Souls? 53,69 GB.

Elden Ring size (on Xbox): 53,69GB pic.twitter.com/rt6RkucW9G — Aggiornamenti Lumia (@ALumia_Italia) January 6, 2022

Il peso del gioco non lascia di stucco, non è così esagerato. Si potrebbe dire sia in linea con quello di altri titoli recentemente giunti sul mercato. Bisogna però considerare eventuali patch da aggiungere all'elenco dei download nel giorno del lancio o in quelli successivi. In tal caso, le dimensioni potrebbero diventare un problema per chi ha tanti giochi in memoria.

Per quanto riguarda la “concorrenza”, ovvero PlayStation 5, il peso complessivo di Elden Ring dovrebbe avvicinarsi ai 45 GB (44,472 GB per la precisione). I pre-ordini sulla console di Sony dovrebbero iniziare il 23 febbraio, secondo PlayStation Game Size.

🚨 ELDEN RING™ (PS5) ▶️ Download Size : 44.472 GB (Without Day One Patch) 🟩 Pre-Load : February 23

🟫 Launch : February 25 🟨 #PS5 #ELDENRING

🟧 @ELDENRING pic.twitter.com/Q4h1WZ6t3o — PlayStation Game Size (@PlaystationSize) December 21, 2021

Elden Ring, che vanta la collaborazione dell'autore George R. R. Martin (Cronache del ghiaccio e del fuoco), sarà disponibile a partire dal 25 febbraio 2022 su PC Windows, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X/S.