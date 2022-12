Elden Ring: il Game of the Year è in offerta nel Calendario dell'Avvento di GameStop

Nel corso degli ultimi The Game Awards, Elden Ring è riuscito a strappare il premio più ambito: quello di migliore gioco dell’anno per il 2022.

La lotta era particolarmente serrata, tra concorrenti come God of War Ragnarok e Xenoblade Chronicles 3, ma il soulslike a mondo aperto di Hidetaka Miyazaki e della sua FromSoftware è comunque andato a trionfare nella notte degli Oscar in pixel e poligoni.

Lo stesso apprezzatissimo titolo che in data odierna, 19 dicembre 2022, rientra tra le promozioni del Calendario dell’Avvento di GameStop, naturalmente assieme ad un’altra manciata di videogame.

Come potete verificare anche voi sul sito del noto rivenditore, infatti, Elden Ring è proposto al prezzo di 40,98 euro per le versioni PS5, PS4 e Xbox One. Con lui, anche Assassin’s Creed Valhalla, reduce da un weekend gratuito su tutte le piattaforme, e ora scontato a 14,98 euro. Ecco tutte le altre offerte di oggi per il Calendario dell’Avvento di GameStop:

Cyberpunk 2077 (PS4, Xbox One): in sconto a 19,98 euro;

Dragon Ball: The Breakers – Special Edition (PS4, Xbox One, Nintendo Switch): in sconto a 19,98 euro;

Tekken 7 (PS4): in sconto a 17,98 euro;

Elden Ring (PS4, Xbox One, PS5): in sconto a 40,98 euro;

Mario + Rabbids: Sparks of Hope (Nintendo Switch): in sconto a 39,98 euro;

Just Dance 2023 Edition (Nintendo Switch, PS5, Xbox Series X): in sconto a 34,98 euro;

Far Cry 6 (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X): in sconto a 14,98 euro;

Assassin's Creed: Valhalla (PS4, PS5, Xbox One): in sconto a 14,98 euro;

(PS4, PS5, Xbox One): in sconto a 14,98 euro; Farming Simulator 22: Platinum Edition: in sconto a 50,98 euro.

Come da trradizione, ricordiamo che le promozioni attive nella cornice del Calendario dell’Avvento di GameStop resteranno attive solamente per una giornata. A partire da domani, gli sconti proposti varieranno. È possibile usufruire delle offerte sia sullo store online ufficiale di GameStop sia presso i negozi della catena.