È come se i team di sviluppo dei principali sparatutto sul mercato si fossero messi d'accordo. Immaginiamo Epic Games, Raven Software (insieme a Treyarch e Infinity Ward) e Battlestate discutere sul da farsi per il mese di dicembre del 2021, e alla fine optare per una rivoluzione delle mappe dei rispettivi giochi. Sì perché dopo Fortnite e COD Warzone, ora è il turno di Escape from Tarkov.

Con un trailer pubblicato in queste ore, Battlestate Games ha presentato l'aggiornamento 12.12 che presto andrà a cambiare un bel po' di cose nello shooter in prima persona. Il video passa in rassegna alcune novità, su tutte la nuova mappa Faro e nuove armi.

Il nuovo teatro di gioco appare molto interessante ed è destinato, per quanto possibile, a cambiare le strategie dei player. Ci sono spazi aperti da esplorare, punti strategici per mettere qualche colpo a segno con un fucile di precisione, una base militare e anche un treno in movimento.

Per quanto riguarda le armi di gioco, dovrebbero arrivare nuovi fucili a pompa, fucili d'assalto e granate a impatto.

Non è chiaro quando sarà rilasciato il corposo aggiornamento. Un'ipotesi nemmeno così assurda potrebbe essere quella del 12 dicembre, proprio come “suggerito” dalla versione dell'update.

Escape from Tarkov è disponibile unicamente su Microsoft Windows. Per chi volesse saperne di più sullo sparatutto, in particolare sulle meccaniche, potrebbe essere una buona idea dare uno sguardo su Twitch, dove il gioco viene molto spesso giocato in diretta da volti noti della piattaforma, tra cui l'italiano Pow3r.