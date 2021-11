Esclusive PlayStation su PC, quanto hanno venduto?

Negli ultimi anni alcune delle migliori esclusive PlayStation sono arrivate su PC, in particolare sugli store Steam e Epic Games. La famiglia di titoli Sony su PC sembra destinata ad allargarsi sempre di più, a gennaio è in arrivo il capolavoro God of War, mentre tra qualche mese potrebbe fare il suo debutto anche Sackboy: A Big Adventure.

Ma quanto hanno venduto fino ad oggi le esclusive PlayStation su PC? Secondo le stime pubblicate da SteamSpy, i 3 titoli di pregio arrivati su Steam hanno venduto ben oltre 1 milione di copie.

A superare il milione di copie vendute su Steam sono i 3 giochi Sony più importanti arrivati su PC, ovvero Horizon Zero Dawn, Days Gone e l'ultima fatica di Kojima Production, Death Stranding. Tutti e 3 i titoli sono stati presi d'assalto dai PC gamer, in poco tempo hanno raggiunto e superato quota 1 milione di copie vendute e ancora oggi i dati di vendita sono entusiasmanti.

Looks like we finally have some sales on playstation games on PC (steam):

Horizon Zero Dawn: 1.357m

Days gone: 1.581m

Death Stranding: 1.645m

Are these impressive numbers to you? I thought it would be way more 🤔 pic.twitter.com/wAdvc2xBmf

— Pyo 5️⃣ (@mrpyo1) November 4, 2021