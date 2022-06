Fall Guys gratis: quando esce in Italia e gameplay della nuova Stagione

I talentuosi sviluppatori di MediaTonic e il publisher Devolver Digital sono praticamente pronti a dare il via alla nuova Stagione di Fall Guys, fenomeno multiplayer del panorama videoludico.

Stagione, quella denominata Free for All, che segnerà il nuovo corso gratuito del gioco su un po’ tutte le piattaforme in commercio, e che metterà sul piatto per appassionati vecchi e nuovi percorsi inediti e minigiochi a squadre da completare.

E se è vero che possiamo ammirare in anteprima alcune delle novità messe sul piatto dalla software house britannica grazie all’ultimo video di gameplay pubblicato sui canali ufficiali – visibile poco più in basso in questo articolo -, allo stesso modo è confermata la data di uscita della prossima Season.

La Stagione Free for All di Fall Guys partirà contestualmente al lancio della versione multipiattaforma di Ultimate Knockout, attesa per il 21 giugno con un aggiornamento delle edizioni attualmente disponibili – quindi PC e PS4 -e la possibilità di scaricare il gioco in via del tutto gratuita su Nintendo Switch e Xbox One, come pure su PS5 e Xbox Series X/S nelle versioni appositamente ottimizzate per le console Sony e Microsoft di ultima generazione.

L’aggiornamento che sancirà l’inizio della Stagione gratis, come sottolineato in questi giorni da Mediatonic, spronerà le caramelline da competizione a darsi battaglia in cross-play per andare alla conquista di Corone da spendere in personalizzazioni ancora più originali e divertenti.

Cosa ne dite, anche voi non vedete l’ora di lanciarvi nella mischia?