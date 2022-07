Giochi gratis su PC, console e mobile: i migliori del 2022 da scaricare

Quello dei giochi gratis è un fenomeno in costante crescita nel variegato universo videoludico. Sono infatti tantissimi i titoli disponibili su PC, console – come PS4, PS5, Nintendo Switch, Xbox One e Xbox Series X/S – e dispositivi mobile iOS e Android da scaricare gratuitamente, e di generi molto diversi tra loro.

Anche il 2022 ha visto debuttare sul mercato molte produzioni free to play, ma naturalmente non tutte meritano di essere messe in download e giocate dagli appassionati di pixel e poligoni. Proprio per questo, di seguito potete consultare una selezione di giochi gratis da provare assolutamente quest’anno, che sapranno accontentare i palati di diversi videogiocatori, sia in multiplayer che in single player.

Diablo Immortal

Tra i giochi gratis più belli del 2022 non può di certo non essere menzionato Diablo Immortal, spin-off per PC e mobile della celebre saga di casa Blizzard Entertainment. Esattamente come per le controparti maggiori, anche questa iterazione gratuita dell’hack ‘n’ slash ci chiama a vivere una grande avventura dalle tinte oscure, combattendo nei panni di guerrieri appartenenti a classi diverse e ampiamente personalizzabili.

Halo Infinite

Anche il multiplayer gratuito di Halo Infinite ha riscosso grande successo quest’anno tra i giocatori PC e Xbox. Attualmente nello shooter di Microsoft e 343 Industries è in corso la Stagione 2 – chiamata Lupi Solitari -, ed è quindi un buon momento per dimostrare le proprie abilità sui campi di battaglia. La campagna single player di Halo Infinite è invece inclusa su Xbox Game Pass e PC Game Pass.

Fall Guys

Nel 2022, Fall Guys Ultimate Knockout è diventato gratis, realizzando il sogno di molti appassionati su PC e console. Le modalità di gioco, con il passaggio al free to play, sono rimaste le stesse di sempre, mentre è possibile acquistare in modo opzionale il pass stagionale; non mancano i classici acquisti in app, fortunatamente non troppo invasivi, per quello che rimane uno dei videogame più acclamati degli ultimi anni.

Yu-Gi-Oh! Master Duel

Yu-Gi-Oh! Master Duel è un gioco di carte free to play pubblicato da Konami, molto apprezzato dai fan del genere videoludico e da quelli della popolare opera di Kazuki Takahashi, recentemente scomparso. In Master Duel abbiamo a disposizione migliaia di carte tratte dai principali set di Yu-Gi-Oh!, con cui costruire il nostro mazzo preferito e sfidare gli avversari per diventare il re di Yu-Gi-Oh! Trading Card Game.

Vampire The Masquerade Bloodhunt

A chiudere questa piccola classifica dei migliori giochi gratis del 2022 abbiamo quello che potrebbe sembrare un classico Battle Royale, ma che in realtà si differenzia per caratteristiche peculiari, e a tratti innovative. Ci riferiamo a Vampire The Masquerade Bloodhunt. una vera e propria battaglia tra clan di vampiri pronti a tutto pur di contendersi il dominio notturno della città di Praga. Ambientazione originale, gameplay semplice e veloce e personaggi accattivanti, Bloodhunt ha tutte le carte in regola per farci divertire a lungo su PC e PlayStation 5.