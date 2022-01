FIFA 22: Title Update 4 disponibile, tutte le novità su PC e console

Mentre gli appassionati di calcio virtuale attendono di scoprire il Team of the Year ufficiale di FIFA 22 – che sarà svelato nella giornata di domani, 20 gennaio 2022 -, lo stesso titolo riceve nel frattempo un nuovo massiccio aggiornamento.

Aggiornamento che fa rima con il Title Update 4, disponibile su tutte le piattaforme di riferimento, e per cui Electronic Arts e gli sviluppatori di EA Sports hanno diramato tutti i dettagli ufficiali, che toccano molteplici aspetti della simulazione sportiva.

FIFA 22: tutte le novità dell'ultimo aggiornamento

Prima di tutto, con quest'ultimo aggiornamento per PC, PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One e Google Stadia, la giocatissima modalità FUT di FIFA 22 ha data una spolverata ad aspetto e funzionalità dei filtri di ricerca per il mercato e lo stadio, mentre a partire da ora durante le partite in trasferta le linee del campo saranno del colore scelto dai giocatori, e non quello dell'avversario. In più, l'update risolve il noto bug per cui alcuni utenti visualizzavano un messaggio di inizializzazione durante il matchmaking in Division Rivals, senza però trovare un avversario. È stato corretto anche il malfunzionamento del contatore delle conclusioni eleganti ai fini degli obiettivi.

Per quanto riguarda il gameplay, con il Title Update 4 i passaggi tesi hanno maggiori probabilità di essere intercettati dai giocatori che si trovano sulla traiettoria della palla, e l'aiuto sui tiri quando il portiere si trova vicino a uno dei due pali è stato leggermente ridotto. Non mancano miglioramenti per le marcature difensive dei compagni controllati dall'intelligenza artificiale in caso di calci d'angolo.

Nella Modalità Carriera di FIFA 22, poi, sono state risolte problematiche come la generazione errata di alcuni giovani, che in alcune occasioni presentavano proporzioni sbagliate per le braccia, la scomparsa di nomi e numeri dalle magliette dei giovani, il blocco involontario dei progressi dei giovani, l'accorciamento indesiderato dei contratti e l'anno di nascita errato per i giovani nati dopo il 2005.

Si tratta comunque solo di alcune delle tante novità apportate a FIFA 22 dal TiTle Update 4. Per il changelog ufficiale, potete fiondarvi a questo indirizzo, che rimanda al forum di casa EA.