FIFA 23: come partecipare alla Beta e giocare in anticipo

FIFA 23 rappresenta, ancora prima dell’uscita sul mercato, un capitolo particolarmente importante per il franchise calcistico di Electronic Arts.

Il colosso videoludico, assieme agli sviluppatori di EA Games, ha infatti annunciato che il prossimo sarà l’ultimo episodio dotato della sua tradizionale denominazione: dal 2024, EA rinominerà il suo gioco di calcio semplicemente in EA Sports FC, visto il divorzio dalla FIFA dopo un sodalizio durato quasi 30 anni.

Naturale allora che ci sia molto fermento in vista dell’uscita di FIFA 23, con la community di appassionati impaziente di testare con mano tutti i contenuti previsti dal team di sviluppo. Fortunatamente, anche in questo caso sarà possibile provare il gioco ben prima del lancio autunnale grazie ad una fase di Beta destinata solo a pochi, fortunati videogiocatori.

FIFA 23: Closed Beta, come partecipare

Purtroppo riuscire a ricevere un invito per partecipare alla Closed Beta di FIFA 23 non è impresa facile, ma è comunque il caso di non perdersi d’animo e fare un tentativo.

I requisiti fondamentali sono due: essere un campione FUT verificato ed essere iscritti alla newsletter di EA. Per questo secondo punto non dobbiamo fare altro che recarci sul sito ufficiale di Electronic Arts, effettuare l’accesso con il proprio account EA e aprire la scheda Preferenze email. A questo punto andiamo ad assicurarci che sia spuntata la voce “Sì, inviatemi via e-mail maggiori informazioni su prodotti, notizie, eventi e promozioni di EA in conformità con la Politica sulla privacy e sui cookie di EA”, verifichiamo pure l’indirizzo email e salviamo.

Solo i più fortunati potrebbero quindi ricevere, allo stesso indirizzo di posta elettronica, un codice per accedere alla Closed Beta di FIFA 23. Codice che, come si legge sulle pagine del portale Dexerto, ci permetterà di scegliere tra diverse modalità da testare, come ad esempio FIFA Ultimate Team e la Carriera.