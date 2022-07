FIFA 23: il primo trailer svela la data di uscita del "Gioco più Bello del Mondo"

Come promesso nei giorni scorsi dal publisher Electronic Arts, è finalmente arrivato il momento di alzare ufficialmente il sipario su FIFA 23, prossima declinazione della simulazione calcistica realizzata dai ragazzi di EA Sports.

Mentre il franchise si prepara a cambiare nome – dall’anno prossimo lo conosceremo come EA Sports FC -, il nuovo FIFA scende in campo con un Reveal Trailer solido e spettacolare, visibile direttamente in testata di articolo.

Trailer che mostra tutte le novità di FIFA 23, tra scene in-engine e spezzoni di vero e proprio gameplay, a cominciare dall’evoluzione della HyperMotion Technology. La versione 2.0 della tecnologia che ha fatto ufficialmente il suo debutto con le versioni per console next-gen di FIFA 22 promette di restituire movimenti più naturali e realistici a ciascuno degli oltre 19.000 atleti presenti nell’immenso database virtuale del titolo sportivo.

HyperMotion 2 gestirà la fisica dei contrasti contro i difensori, il controllo della palla, le animazioni degli atleti, i dribbling e tantissime altre meccaniche di gioco; non solo, sarà arricchito anche da un nuovo sistema di accelerazione, una maggiore consapevolezza dei giocatori e una gestione più accurata delle tattiche di squadra.

Fronte contenuti, invece, spicca l’introduzione dei club femminili tra le squadre giocabili, mentre in copertina troviamo Kylian Mbappé e Sam Kerr, con il talentuoso duo sportivo che sarà quindi il volto ufficiale di FIFA 23.

Augurandovi buona visione, vi informiamo che FIFA 23 sarà disponibile dal 30 settembre 2022 su PC, PS4, Xbox One, PS5 e Xbox Series X/S.