FIFA 23 potrebbe includere il crossplay (per la prima volta)

Per la prima volta nella storia della serie, FIFA 23 potrebbe includere il crossplay. Ad affermarlo è Xfire, nota testata a tema videoludico, che ha spiegato come in futuro i giocatori di PlayStation, Xbox e PC potranno finalmente giocare insieme. Ma le novità non sarebbero finite qui. A quanto pare, la tecnologia HyperMotion di EA – introdotta per la prima volta con FIFA 22 – riceverà un grosso aggiornamento: se, finora, il team di sviluppo aveva utilizzato delle speciali tutte Xsens per catturare i movimenti di 22 calciatori professionisti, ora potrebbe non essercene più bisogno.

Il nuovo upgrade consentirebbe infatti al team di catturare i movimenti dei calciatori reali, impegnati in partite reali, utilizzando direttamente delle speciali telecamere posizionate allo stadio. In questo modo, in una sola stagione di filmati calcistici sarà possibile acquisire oltre cento volte più dati rispetto a quanto EA abbia mai catturato in tutta la storia del franchise. FIFA 23 includerà inoltre anche la FIFA World Cup sia maschile che femminile e pare che l’azienda abbia intenzione di espandere gli accordi di licenza attualmente in vigore con i campionati e le squadre femminili. È possibile, dunque, che verranno introdotte più squadre “in rosa”. Il nuovo capitolo dovrebbe arrivare sugli scaffali di tutto il mondo il prossimo 30 settembre.

EA e FIFA: c’è aria di rottura?

Tuttavia pare esserci aria di tensione fra EA, da sempre sviluppatore della serie, e FIFA. La scorsa settimana il CEO di Electronic Arts Andrew Wilson avrebbe spiegato che il marchio FIFA abbia “ostacolato” il franchise poiché aveva in passato precluso all’azienda di espandere i suoi giochi oltre la tradizionale modalità 11v11. A ottobre dello scorso anno EA ha insinuato che se dovesse tagliare i ponti con FIFA, manterrebbe comunque tutte le licenze di campionato, giocatori e stadio. Per tutta risposta, la federazione calcistica aveva provocato gli sviluppatori spiegando di essere aperta a lavorare con altre società videoludiche. Simbolo di questa rottura interna un marchio, “EA Sports FC”, depositato da Electronic Arts e che secondo alcuni potrebbe essere il nuovo, potenziale nome del franchise.