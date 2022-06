Fire Emblem Warriors Three Hopes verso l'uscita: i voti delle prime recensioni

L’uscita di Fire Emblem Warriors Three Hopes è sempre più vicina. La nuova esclusiva per Nintendo Switch è infatti attesa per il prossimo 24 giugno, presentandosi come un succulento spin-off della saga di Fire Emblem.

Questo episodio, sviluppato dai ragazzi nipponici di Omega Force, è ambientato nell’universo di Fire Emblem Three Houses, ed è dedicato a tutti quei giocatori che apprezzano gli action di stampo musou, in cui affrontare migliaia di nemici a schermo impersonando gli eroi del franchise.

E se è vero che la release è praticamente alle porte, allo stesso modo in rete sono apparse le prime recensioni di Fire Emblem Warriors Three Hopes, come da tradizione riportate dal noto sito di aggregazione Metacritic.

Nel momento in cui scriviamo, la media voti della produzione Nintendo si assesta su un ottimo punteggio di 80 su 100, basato su 50 diverse recensioni. Di queste, 45 sono da semaforo verde – dunque con un voto superiore a 75 -, mentre soltanto 5 sono invece i commenti in giallo – con valutazioni comprese tra 50 e 74. Per adesso nessuna bocciatura in rosso è stata assegnata alla nuova esclusiva Switch, sebbene non manchi un 50 assegnato da Metro Game Central come voto più basso.

Voi cosa ne dite, acquisterete questa nuova incarnazione di Fire Emblem per Nintendo Switch al day one? Vi ricordiamo che in attesa del lancio potete farvi un’idea sul gioco con la demo di Fire Emblem Warriors Three Hopes, che permetterà tra l’altro di importare i progressi raggiunti nella versione dimostrativa nel gioco completo.