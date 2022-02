Fire Emblem, nel 2022 arriverà anche un gioco della saga principale?

Una decina di giorni fa, in occasione del Nintendo Direct di febbraio, l’azienda di Kyoto ha annunciato l’uscita di Fire Emblem Warriors: Three Hopes. Si tratta di un gioco di genere definito “musou”, ovvero una sorta di action-adventure in cui i giocatori sono invitati a combattere orde di nemici infiniti per completare una mappa e quindi proseguire nella storia.

La data d’uscita prevista è il 24 giugno 2022 in esclusiva per Nintendo Switch, eppure secondo un noto insider potrebbe non essere l’unico capitolo della saga tattica a vedere la luce quest’anno. A quanto pare, secondo i rumor rilasciati da Emily Rodgers (che vanta una lunga esperienza di report accurati sul mondo della “grande N”), un secondo titolo di Fire Emblem sarebbe attualmente in sviluppo presso gli uffici di Intelligent System e la sua pubblicazione potrebbe non essere troppo lontana.

About the release month of the next #FireEmblem game. My sources said an interesting tidbit, IS is also evaluating how to launch the game alongside events for the mobile game Heroes. Right now there is a lot of thoughts for an early 2023 release to have better managed events. — Samus Hunter | Nintendo Leak and News Inside (@SamusHunter2) February 21, 2022

“Il gioco si trova nelle fasi finali dello sviluppo – ha affermato l’insider – Intelligent System ha avuto più di tre anni di tempo e il titolo ha ricevuto assistenza da uno studio di supporto”. Rodgers ipotizza che il nuovo capitolo, che succederebbe a Fire Emblem: Three Houses rilasciato nel 2018, potrebbe uscire nel 2022 oppure slittare fino al 2023.

D’altronde non è la prima volta che vediamo l’accoppiata musou/gioco principale: nel 2017 hanno visto la luce sia Fire Emblem Warriors che Fire Emblem Echoes (per Nintendo 3DS), perciò nulla esclude che la doppia esperienza videoludica possa ripetersi anche quest’anno. Anche un altro noto insider, Samus Hunter, ha ipotizzato un’uscita per il 2023, specificando che gli sviluppatori stanno valutando di lanciare il nuovo titolo in contemporanea ad una serie di eventi (ancora non si sa quali) per il suo mobile game Fire Emblem Heroes.