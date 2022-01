Fortnite: gli storici Pinnacoli Pendenti stanno per tornare, ecco quando

Quella di Fortnite e della sua Battaglia Reale è una storia costellata di successi. E che nel tempo è riuscita a dare vita ad una grandissima comunità di appassionati, quotidianamente impegnati sui server dell'esperienza sparacchina targata Epic Games.

Dal 2017 ad oggi, lo shooter online ha regalato alla community eventi indimenticabili, collaborazioni da sogno e spettacoli di ogni tipo, con determinate location ad essere rimaste impresse nei cuori dei gamer anche dopo che il team di sviluppo ha scelto di accantonarle.

È il caso di Pinnacoli Pendenti, storica area della grande mappa di Fortnite che nel tempo è divenuta una dei simboli del celebre Battle Royale. E che, a quanto pare, potrebbe presto tornare nel corso del Capitolo 3 del videogioco.

L'indiscrezione arriva dal dataminer conosciuto come Hypex, che ha voluto condividerla con il resto dei fan sul suo profilo Twitter:

The 3rd snow stage goes live on the 10th (in 3 days), Tilted Towers is on Stage 6. So if it melts every 3 days then we SHOULD get Tilted Towers, The IO & Their Cave POI, Butter Cake, Grenade Launchers & 19.10 on the 18th which is Tilted Towers' birthday, BIG content day 🔥🔥 pic.twitter.com/yEgkLA5bEr

— HYPEX (@HYPEX) January 7, 2022