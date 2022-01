Fortnite: le Tartarughe Ninja pronte a combattere nel Battle Royale

Gli appassionati di Fortnite lo sanno bene, la Battaglia Reale di Epic Games ha ospitato, negli anni, diverse collaborazioni di prestigio. Da quelle con film e serie TV a quelle che hanno portato sul campo i supereroi più amati di casa DC Comics e Marvel, fino ad “ospitate” legate strettamente al mondo dei videogiochi.

Ora, la tradizione potrebbe continuare con un quartetto di eroi assai cari alle generazioni degli anni '80 e '90, che sarebbe pronto a fare il suo debutto nel Capitolo 3 dell'esperienza sparacchina in multiplayer per PC, PS4, PS5, Nintendo Switch, Xbox One e Xbox Series X/S.

Stando a quanto riferito dall'insider Shpeshal_Nick, che ne ha parlato nell'ultima puntata del podcast Xbox Era, Epic Games e Paramount potrebbero infatti aver raggiunto un accordo di collaborazione, che come primo effetto avrà l'introduzione delle Tartarughe Ninja in Fortnite.

Paramount is reportedly working with Epic Games to bring characters to #Fortnite. The first collaboration is rumoured to feature the Teenage Mutant Ninja Turtles. (via @xboxera, @Shpeshal_Nick) pic.twitter.com/akx7odsXXy — Fortnite News 🗺 (@FortniteBR) January 9, 2022

Sempre a sentire la “gola profonda”, i ragazzi di Epic sono alla ricerca di nuovi personaggi da inserire nel proprio Battle Royale, e l'accordo con Paramount darebbe loro accesso ad un nutrito roster di volti noti, con le Teenage Mutant Ninja Turtles in Fortnite Capitolo 3 a rappresentare la conseguenza più ovvia di questa interessante collaborazione tra le due compagnie.

Per il momento, muovendoci ancora nel campo dei rumor, è difficile dire quali altri personaggi di Paramount potrebbero arrivare in Fortnite nei prossimi mesi. Resta il fatto che il colosso del cinema e delle serie televisive potrebbe voler sfruttare lo sparatutto di Epic Games per raggiungere con le sue proprietà intellettuali un pubblico più giovane, così da dare ulteriore visibilità anche al nuovo servizio di video streaming Paramount+, non ancora disponibile nel nostro Paese.