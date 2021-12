Gamestop ti regala fino a 200 euro in contanti per la tua PS4!

Gamestop, la nota catena di negozi specializzata in ambito videoludico, ha annunciato una speciale promozione riservata a chiunque voglia riportare indietro la propria PlayStation 4 usata.

Da oggi fino al 17 dicembre è possibile infatti portare una PS4 Pro o una PS4 Slim o Fat al proprio punto vendita Gamestop di fiducia e ricevere un corrispettivo in denaro variabile a seconda del modello ceduto.

Per una PlayStation 4 Pro infatti si riceveranno ben 200 euro in contanti, che scendono a 150 euro nel caso invece si opti per una PlayStation 4 Slim o Fat: il primissimo modello base, per intenderci.

È sicuramente un'opportunità molto interessante nel caso vogliate liberarvi velocemente della vostra vecchia PS4 senza passare per il mercato dell'usato, considerato che si tratta di un corrispettivo in contanti che sarete liberi di reinvestire sull'acquisto di altro materiale videoludico o semplicemente di tenervelo senza il vincolo della spesa.

Per maggiori informazioni sull'iniziativa, vi rimandiamo al sito ufficiale su Gamestop.it. La catena consiglia comunque di recarsi presso il proprio punto vendita di fiducia per tutti i dettagli su restrizioni e limitazioni, che possono applicarsi in cassa.

È inutile e banale sottolineare che la PlayStation 4 deve essere perfettamente funzionante e completa dei suoi accessori: joypad, cavo di alimentazione e cavo HDMI. Non è obbligatorio invece riportare indietro la scatola originale.

Considerata la vicinanza con le festività natalizie, siamo di fronte a una buona opportunità per ricevere qualche soldo extra da sfruttare per i regali o, perché no, reinvestirli prenotando una PlayStation 5, una Xbox Series X/S, una Nintendo Switch OLED o qualsiasi altra console si desideri.