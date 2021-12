PS5 introvabile, ma domina il mercato in Italia

Allungare le mani su una PS5 è la vera mission impossible di questo 2021, altro che uscire indenni da Un, due, tre stella o dal tiro alla fune di Squid Game. Eppure, nonostante la carenza di unità, la piattaforma Sony è riuscita a sbaragliare la concorrenza e a risultare la console più venduta in Italia da gennaio in poi.

L'Italia è la patria di PlayStation 5

Ad attestarlo è Christopher Dring, numero uno di GamesIndustry.biz, con un post condiviso su Twitter in cui offre la fotografia di alcuni mercati: se nel nostro è PlayStation 5 a dominare, in altri territori del vecchio continente il gradino più alto del podio è occupato da Switch. La linea Xbox nemmeno è nominata. Il prodotto di Nintendo vola anche nel Regno Unito, con numeri addirittura superiori rispetto a quelli fatti registrare nel 2019, seppur con una contrazione rispetto al record del 2020.

In Europa, PlayStation 5 è al primo posto in Italia, mentre in Francia, Olanda e Spagna la testa della classifica è di Switch. Switch è anche in cima alle vendite in Australia (in questo momento). Quello di dicembre è un mese chiave.

La crisi dei chip che sta rallentando la produzione della next-gen Sony e di conseguenza la sua distribuzione sugli scaffali rischia di innescare una folle corsa alle unità disponibili in vista delle festività natalizie. Sono in tanti a voler far trovare (o a voler trovare) una PS5 sotto l'albero, ma inevitabilmente molti rimarranno a bocca asciutta. Si cercano non solo unità nuove, ma anche usate, cedute da coloro non soddisfatti della piattaforma o che semplicemente se ne vogliono liberare.

Come sempre, il consiglio è quello di fare attenzione a truffe e raggiri. Solo negli ultimi giorni abbiamo segnalato su queste pagine due gravi episodi legati alla compravendita della console. Il primo oltreoceano, sfociato addirittura in una sparatoria, l'altro nel nostro paese dove una donna è rimasta vittima di una frode.