Genshin Impact 3.0: diretta streaming per Sumeru, ecco quando e come seguirla

Ancora giocatissimo dalla community di appassionati su console, PC e dispositivi mobile, Genshin Impact si prepara ad espandersi e ad abbracciare tutte le novità della versione 3.0.

Versione dell’actionRPG a mondo aperto che introdurrà, tra le altre cose, la nuova regione di Sumeru, già vista in video su queste stesse pagine. Oggi, la location inedita di Teyvat è di nuovo protagonista di un filmato pubblicato dagli sviluppatori di MiHoYo, che potete comodamente recuperare poco più sotto, e che si focalizza sulla narrazione e sui tanti personaggi che andranno ad animare questa porzione di trama messa a punto dagli sviluppatori.

Non solo, il team di sviluppo cinese ha confermato di essere pronto ad alzare il sipario sulla versione 3.0 di Genshin Impact. Come ormai da consuetudine, un appuntamento streaming dedicato illustrerà alla community tutte le novità in programma per il titolo free-to-play.

La diretta sarà trasmessa il prossimo sabato 13 agosto 2022 a partire dalle ore 14:00 del fuso orario italiano. Potremo seguire lo streaming sul canale Twitch di Genshin Impact, mentre successivamente l’evento sarà riproposto anche sul canale YouTube del videogioco.