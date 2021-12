Genshin Impact, miHoYo regala 1.600 Primogem gratis: come ottenerle

Nel corso dei The Game Awards 2021, lo show a tema videoludico (e non solo) più atteso dell'anno, Genshin Impact ha conquistato la categoria “Best Mobile Game”. Complice, ovviamente, l'incredibile successo ottenuto dal titolo sviluppato da miHoYo, che in poco più di un anno è diventato un vero e proprio fenomeno mondiale registrando incassi davvero da capogiro.

Per celebrare questo risultato, gli sviluppatori hanno deciso di distribuire un bonus davvero ghiotto che sicuramente sarà apprezzato dalla community: ben 1.600 Primogem. Per chi non lo sapesse, si tratta di una delle valute di gioco necessarie per ottenere nuovi personaggi (a proposito: avete già visto il nuovo cinque stelle?). La quantità è abbastanza per effettuare un'evocazione da 10, che assicura un personaggio o un'arma quattro stelle.

Dear Travelers,

Thanks to your support, Genshin Impact has won the "Best Mobile Game" award at The Game Awards 2021.

We will be giving out 1,600 Primogems from December 11 to December 14! Thank you for coming alongside us through this journey.#GenshinImpact

