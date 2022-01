Genshin Impact: più di 2000 Primogems gratis con l'evento Lantern Rite, come ottenerle

Disponibile per il download gratuito su PC, PS5, PS4 e dispositivi mobile iOS e Android, Genshin Impact è uno dei videogame di maggior successo degli ultimi anni.

Merito degli sviluppatori di miHoYo, che hanno saputo confezionare un actionRPG a mondo aperto avvincente e ricco di attività da svolgere, per altro periodicamente aggiornato con aree inedite da esplorare e nuovi eroi da schierare sul campo di battaglia.

E se è vero che gli update e le sorprese non mancano di certo, il team di sviluppo ha voluto stupire ancora una volta i fan andando a festeggiare il Capodanno Cinese nel gioco, naturalmente con un evento dedicato. Come da tradizione, anche in questo caso tutti gli avventurieri potranno ottenere diverse ricomprese gratuite, tra cui utilissime Primogems per provare ad ottenere nuovi personaggi.

Vediamo allora come funziona l'ultimo evento di Genshin Impact – denominato Lantern Rite – e come fare ad ottenere i premi previsti dai ragazzi di miHoYo.

Genshin Impact festeggia il Capodanno Cinese: guida e ricompense dell'evento

L'evento a tempo dedicato al Capodanno Cinese consente di sbloccare una prima ondata di gemme semplicemente effettuando l'accesso a Genshin Impact su qualsiasi piattaforma siamo soliti giocare. Accesso che dovrà essere eseguito per sette giorni diversi, non necessariamente consecutivi, grazie all'iniziativa che prende il nome di May Fortune Find You.

Più sotto, invece, potete consultare l'elenco dei bonus che si possono ottenere con l'accesso giornaliero per le prossime due settimane:

Giorno 1: 1x Interwined Fate

1x Interwined Fate Giorno 2: 8.000 Mora

8.000 Mora Giorno 3: 2x Interwined Fate

2x Interwined Fate Giorno 4: 18x Mystic Enhancement

18x Mystic Enhancement Giorno 5: 2x Interwined Fate

2x Interwined Fate Giorno 6: 8x Hero's Wit

8x Hero's Wit Giorno 7: 5x Interwined Fate

Per chi non fosse esperto delle meccaniche di Genshin Impact, ricordiamo che 10 Interwined Fate corrispondono esattamente a 1.600 Primogems, dal momento che ciascun ‘gettone' da spendere sui banner a tempo di armi e personaggi si ottiene convertendo 160 Primogems.

Non è tutto, perché con l'evento Lantern Lite l'esperienza ruolistica si arricchisce anche con una serie di quest, tutte legate alla creazione di fuochi d'artificio. Completandole tutte, potremo accumulare ulteriori Primogems gratuitamente.