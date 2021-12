Giochi Commodore 64 su Nintendo Switch? Nel 2022 potrebbero diventare realtà

Dopo NES, SNES, Nintendo 64 e SEGA Mega Drive, anche i giochi del Commodore 64 potrebbero arrivare su Nintendo Switch. La notizia, per la gioia di tutti i nostalgici appassionati di retrogaming, è stata velatamente confermata attraverso un tweet da Thalamus Digital, sviluppatore specializzato in videogame retrò con diversi titoli sia 8 che 16 bit per Commodore già alle spalle.

Il messaggio non rivela alcun dettaglio specifico. Soltanto un enigmatico testo senza alcun hashtag di particolare rilevanza. “Avete chiesto dei giochi Commodore 64 per Nintendo Switch. Vi abbiamo ascoltati. Restate sintetizzati. #2022”. Il prossimo anno dunque l'ibrida Nintendo potrebbe accogliere sul proprio catalogo anche una nuova ventata di retrogaming, dopo la recentissima aggiunta di Nintendo 64 e SEGA Mega Drive.

Ancora non è chiaro come verranno aggiunti i giochi, se attraverso il semplice eShop (Thalamus può vantare già diversi titoli pubblicati sul market online di Nintendo) oppure se aggiunti direttamente al programma di Nintendo Switch Online.

Anche questa ipotesi, per quanto più improbabile, non è del tutto remota. Qualche tempo fa un dataminer aveva infatti rumoreggiato sull'ipotetica aggiunta di una nuova piattaforma al programma. Al tempo si pensava potesse trattarsi del Game Boy, ma a questo punto non è escluso che possa invece essere il mitico Commodore 64. Non ci resta che attendere l'anno venturo per avere ulteriori certezze.