Gli autori di Genshin Impact vogliono realizzare uno sparatutto open world

Genshin Impact è senza ombra di dubbio uno dei casi videoludici degli ultimi anni. In poco meno di un anno dall'uscita – è possibile scaricarlo su PC, mobile e console PlayStation – l'actionRPG a mondo aperto e del tutto gratuito è un vero e proprio successo di critica e pubblico.

Merito degli sviluppatori di casa miHoYo, che continuano ad aggiornare a ritmo continuo il titolo. Il futuro della software house cinese non fa però rima solo con Genshin Impact. Mentre i fan sono in attesa di vivere nuove avventure con l'aggiornamento 2.3 del free-to-play, pare infatti che la compagnia sia al lavoro su un progetto del tutto nuovo. E da genere e setting decisamente differenti.

Come riportato dal sempre ben informato insider Daniel Ahmad su Twitter, le intenzioni di miHoYo sono quelle di aprire una sede a Montreal, in Canada. La succursale dell'azienda vanterà circa 100 dipendenti e si occuperà dello sviluppo di uno shooter tripla A a mondo aperto.

MiHoYo, the Genshin Impact dev, confirmed its opening of a new R&D studio in Montreal. This was announced earlier in the year

The studio will hire 100+ employees over 2 years + work on a new AAA open world action adventure game with shooter mechanics

MiHoYo has 3,500+ employees pic.twitter.com/qjLjiVY5le

