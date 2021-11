Genshin Impact 2.3 vicino all'annuncio: data della diretta e prime novità

Mentre i tantissimi giocatori di Genshin Impact stanno ancora familiarizzando con le tante novità dell'aggiornamento 2.2, gli sviluppatori di MiHoYo sono già pronti a guardare al futuro. E a “pennellare” il proprio actionRPG free-to-play di contenuti inediti.

Sì perché, con un tweet condiviso sui propri canali social, la software house cinese ha invitato tutti i fan a tenersi pronti per il prossimo update, il 2.3, che come da tradizione sarà presentato con un evento in streaming dedicato. La diretta, prevista per il 12 novembre alle ore 13:00 del fuso orario italiano, farà quindi luce su gran parte delle sorprese che arriveranno con la prossima versione del videogame che tanto successo ha riscosso in questo primo anno dal debutto sul mercato – battendo addirittura il fenomeno Fortnite di Epic Games.

The special program for Genshin Impact's new version will premiere on the official Twitch channel on 12/11/2021 at 07:00 AM (UTC-5)!

>>>https://t.co/iSfDaDRH9w#GenshinImpact pic.twitter.com/CXB0wP8ho5 — Genshin Impact (@GenshinImpact) November 10, 2021

Genshin Impact 2.3, previsto su tutte le piattaforme di riferimento – quindi PC, PS4, PS5 e dispositivi mobile iOS e Android -, non avrà allora più segreti fra soli due giorni, per una live che andrà in onda sul canale Twitch ufficiale della produzione orientale. Per il momento, il team non ha purtroppo diramato altri dettagli, limitandosi ad annunciare per l'appunto la data e l'orario della diretta sulla piattaforma viola di casa Amazon.

I più attenti tra voi ricorderanno comunque che alcune delle novità in arrivo con il prossimo grande aggiornamento di Genshin Impact erano già state anticipate da MiHoYo nelle settimane passate. Ad esempio, sappiamo che Araki Itto e Gorou faranno il loro ingresso tra gli eroi giocabili, mentre grazie all'artwork di annuncio dell'evento veniamo a sapere che Albedo potrebbe tornare come ospite nel prossimo banner a tempo.

Per saperne di più, non ci resta che sintonizzarci venerdì 12 novembre su Twitch: cosa ne dite, parteciperete anche voi?