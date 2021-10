Google Stadia Pro, svelati i giochi gratis di novembre 2021

Tutti gli abbonati a Google Stadia Pro si tengano pronti, perché il colosso di Mountain View ha in serbo altre sorprese per chi ha deciso di dare fiducia al suo servizio in streaming dedicato ai videogiochi.

Dopo aver implementato le demo a tempo di 30 minuti per testare i diversi titoli e soprattutto se la nostra connessione è sufficientemente potente per farli girare, Google ha infatti ora alzato il sipario sulla selezione di quattro videogame gratuiti per il mese di novembre 2021.

Si tratta per l'appunto di un piccolo catalogo di quattro giochi riservati agli utenti premium, in maniera molto simile a quanto avviene per i PlayStation Plus di Sony e per i Games With Gold della rivale Microsoft. In particolare, a partire dal primo novembre tutti i giocatori abbonati a Google Stadia Pro potranno iniziare a giocare senza alcun costo aggiuntivo a Saints Row 4 – la stessa serie “criminale” ora interessata da un reboot per le piattaforme di nuova generazione -. al gioco di rally targato Codemasters DiRT 5, al gestionale tutto sviluppato in Italia Hundred Days – Winemaking Simulator, e a Kemono Heroes, intrigante action adventure in pixel art.

Questa volta, in sede di reveal, Google non ha invece annunciato titoli in uscita dal catalogo di Google Stadia Pro. Cosa ve ne pare di questa selezione? Siete incuriositi da qualcuno di questi videogame?