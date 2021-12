GRID Legends, primo video gameplay e data di uscita ufficiale

Codemasters ed Electronic Arts hanno annunciato che GRID Legends sarà disponibile dal 25 febbraio 2022 per PC (Origin e Steam), PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X/S. La notizia arriva in concomitanza con il primo video gameplay ufficiale, in allegato a questo articolo.

Come spiega il publisher con una nota stampa, il gioco di corse sarà caratterizzato dalla più grande varietà di modalità nella storia della serie. Troveremo una Carriera con oltre 250 eventi, una modalità Storia intitolata “Driven to Glory“, il ritorno di Drift ed Elimination e il debutto delle gare elettriche.

GRID Legends proporrà all'inizio oltre 100 veicoli tra cui scegliere, che potranno essere utilizzati in piste ambientate in tutto il mondo, inclusi alcuni ambienti urbani.

Le modalità di gioco disponibili includono, come detto, il ritorno di Drift, tanto richiesta dalla community, ed Elimination, con piloti che vengono eliminati periodicamente finché non ne rimane soltanto uno. Inoltre, il nuovo Creatore di Gare permetterà agli utenti di dar vita e ospitare match-up multiclasse, mettendo dunque insieme diverse tipologie di veicoli personalizzando vari aspetti della corsa: dall'ora del giorno alle condizioni atmosferiche, fino ad eventuali ostacoli sul tracciato.

La modalità Storia, “Driven to Glory“, nasce invece con la partecipazione del pluripremiato attore Ncuti Gatwa, le cui sembianze sono state catturate con la motion-capture. Il completamento della storia, che getterà i giocatori nella mischia delle GRID World Series, permetterà di trasferire i progressi nella carriera, con relativi nuovi eventi da completare.

Chris Smith, GRID Game Director di Codemasters, ha dichiarato:

“Con la data di uscita fissata, lo studio sta dando il tocco finale al gioco GRID più intenso di sempre. GRID Legends è un gioco d'azione accessibile a tutti e incentrato sulla varietà e sulla scelta; una carriera di gioco, una nuova Modalità Storia e un Creatore di gare che permette ai giocatori di creare gare da sogno con una forte personalizzazione. Il nostro nuovo hop-in gameplay permette agli amici di connettersi in pochi secondi e passare più tempo in pista e meno tempo nelle lobby”

Infine, prenotando il gioco, si potrà ricevere il GRID Legends Seneca & Ravenwest Double Pack. Al suo interno, troveremo quattro auto aggiuntive: Aston Martin Vantage GT4, Porsche 962C, Ginetta G55 GT4 e Koenigsegg Jesko.

Il pacchetto, che sarà disponibile dal giorno del lancio, includerà anche modalità esclusive basate su Ravenwest, oltre a icone, livree e banner dai team Seneca e Ravenwest.