È passato poco più di un anno dal lancio sul mercato, eppure PlayStation 5 – sia in versione Digital che Standard – resta ancora un miraggio per tanti potenziali acquirenti. I restock non sono poi così frequenti e spesso risulta impossibile collegarsi ai siti web dei negozi di elettronica per tentare il colpo. Ma mai perdere le speranze, soprattutto sotto Natale.

In queste ore gli interessati all'ultima console di Sony dovrebbero provare da GameStop. Infatti, stando a quanto condiviso su Twitter dall'utente @massimovidalii, presso i negozi della nota catena sarebbe disponibile un bundle che include PlayStation 5 Standard Edition, diversi giochi, accessori e un film.

Di seguito il contenuto del bundle, il cui costo è di 699,98 euro:

PlayStation 5 Standard Edition

Far Cry 6

Back 4 Blood

Returnal

Il film Space Jam: New Legends in 4K

Cuffie Sades Spirit

Charging Station BDL

@geronimo_73_ oggi c'è disponibilità bundle ps5 da gamestop, ti metto qua sotto il bundle pic.twitter.com/lqczCSn3i3 — Massimo Vidali (@massividalii) December 2, 2021

Purtroppo, non deve stupire il fatto che le quantità siano piuttosto limitate. Dovrebbero essere 1.950 i bundle in commercio, in base a quanto si legge sulla circolare allegata al cinguettio.

Potrebbe rivelarsi un buco nell'acqua, ma provare non costa nulla. Per prenotare il bundle sopracitato basta recarsi in uno dei punti vendita GameStop sparsi sul territorio e, nel caso, versare un acconto di 250 euro.

A proposito di PlayStation 5 e unità introvabili, negli Stati Uniti è stato presentato un disegno di legge per porre fine all'attività degli scalper.