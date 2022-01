GTA 4 si fa next-gen con questa incredibile mod [VIDEO]

Molti tra gli appassionati di Grand Theft Auto ritengono che GTA 4 sia il capitolo più atipico della saga “criminale” di casa Rockstar Games. Non perché non sia riuscito, sia chiaro, ma per via della sua narrazione maggiormente introspettiva rispetto agli altri episodi, con un protagonista che non può che instaurare una profonda connessione con i giocatori.

E se è vero che, dopo il lancio – purtroppo disastroso – della GTA Trilogy, in rete si sono moltiplicati i rumor su una possibile remaster del gioco, allo stesso modo è già possibile farsi un'idea di come potrebbe essere l'avventura urbana di Niko Bellic in chiave next-gen.

Il tutto grazie al modder OrangeBrains, che ci mostra in video gli ultimi progressi compiuti su Liberty Visual, l'espansione fan made a cui sta lavorando per stravolgere l'aspetto di personaggi e location di GTA 4. Come potete verificare anche voi nel filmato presente in testata di articolo, la mod va a sfruttare la maggiore potenza computazionale dei PC da gaming moderni per rendere l'iconica Liberty City una metropoli virtuale che sfiora il fotorealismo.

La mod di OrangeBrains, in particolare, implementa texture e modelli poligonali ad altissima risoluzione, integrandoli in un po' tutti gli elementi che compongono lo scenario come automobili, palazzi e semplici pedoni. Non mancano poi massicci interventi per quanto riguarda il sistema di illuminazione ambientale, assieme alla gestione degli effetti particellari. Ciò garantisce una resa decisamente migliore per ombre, riflessi ed effetti volumetrici. Insomma, una vera chicca per gli amanti dei tecnicismi.

In attesa di scoprire se GTA 4 riceverà davvero una riedizione per le piattaforme moderne e, soprattutto, quando potrebbe debuttare il già ventilato Grand Theft Auto 6, vi ricordiamo che il progetto di Liberty Visual si trova attualmente in Early Access e può essere scaricato solo da coloro che partecipano alla campagna Patreon del suo ideatore. L'espansione sarà in ogni caso distribuita gratuitamente una volta completata l'attuale fase in Accesso Anticipato, probabilmente non oltre la fine del 2022.