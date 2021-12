GTA 6: lo sviluppo del gioco sarebbe in una fase caotica

GTA 6 continua a rimanere nel limbo dei giochi molto attesi e non ancora annunciati e potrebbe restare così ancora per diverso tempo.

A riferirlo su Twitter è il noto insider “AccNGT“, il quale ha fatto sapere che molte persone non hanno ancora realizzato quanto sia effettivamente caotico lo sviluppo del nuovo GTA.

About #GTAVI #GTA6

– Some people don't realize how chaotic the development is.

– I really think there will be disappointment for many people for some aspects (ofc not the graphic side).

– If the game is announced this year / early 2022, we can really be worried.

— AccNGT (@AccNgt) December 11, 2021