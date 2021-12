Star Wars Eclipse si è ispirato a The Last of Us?

Star Wars Eclipse potrebbe essersi ispirato a The Last of Us. È quanto afferma l'account Twitter dell'insider e leaker “AccNGT”, il quale ha fornito anche qualche dettaglio sul progetto.

Stando alle sue parole, che devono essere ovviamente confermate ufficialmente, Quantic Dream avrebbe diviso il lavoro tra i suoi team. Gli studi di Parigi si starebbero occupando della parte creativa (motion capture, narrativa, level art e via dicendo), mentre il team di Montreal è al lavoro sulla parte più tecnica, come level design, gameplay e multiplayer.

One of the inspirations: The Last Of Us — AccNGT (@AccNgt) December 10, 2021

Obiettivo primario del titolo è quello di saper combinare una grande narrativa a spettacolari scene di azione: una delle fonti di ispirazione per Quantic Dream sarebbe proprio The Last of Us, il capolavoro di Naughty Dog, per la sua capacità di settare nuovi standard per lo storytelling nell'industria dei videogiochi.

Se così fosse, renderebbe ancora più forte l'attesa per scoprire qualcosa di più su questo Star Wars Eclipse.

Da quello che sappiamo finora è che il gioco si allontanerà un po' dallo stile dei precedenti lavori del team, come Heavy Rain e Detroit: Become Human, per offrire un action adventure più tradizionale, incentrato comunque sulla narrativa.

Il titolo sarà ambientato durante l'Era dell'Alta Repubblica che, nel canone di Guerre Stellari, è collocata in un periodo antecedente all'inizio della saga cinematografica. Temporalmente parlando dovremmo trovarci in un periodo indietro di circa uno o due secoli rispetto “La Minaccia Fantasma“, il primo episodio cronologico di Star Wars.

Staremo dunque a vedere. Star Wars Eclipse è stato annunciato stanotte durante i Game Awards 2021, ma non ha al momento piattaforme e un periodo di lancio confermato.