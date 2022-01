Grand Theft Auto 5 potrebbe essere inserito nell'elenco di quei pochi giochi che non stancano mai, nonostante i tanti anni sulle spalle. Ma per quanto ancora può resistere? La verità è che di tempo ne è passato, e pure troppo: l'avventura dinamica in quel di San Andreas è stata pubblicata nel 2013, su PlayStation 3 e Xbox 360. È arrivato il momento di GTA 6.

Le modifiche, per quanto efficaci, non possono accontentare il pubblico. Gli appassionati chiedono a gran voce ormai da diverso tempo un nuovo capitolo di GTA e Rockstar Games potrebbe finalmente accontentarli. A tal proposito, secondo l'insider AccountNGT, l'azienda controllata da Take-Two vorrebbe dedicare tutte le sue forze proprio al sesto al sesto appuntamento della sua serie.

Ciò che lascia però di stucco è un dettaglio incluso nello stesso cinguettio. “Se parliamo di nuovi giochi”, scrive su Twitter AccNgt, “credo che GTA 6 sarà l'unico ad essere lanciato”. Così l'insider ha risposto ad una domanda relativa al numero di titoli Rockstar Games per PlayStation 5 e Xbox Series X/S.

@Zerkhov

How many games should we expect from Rockstar this gen?

If we are talking about new games, then I think only GTA 6 will be released

— AccountNGT (@AccNgt) January 7, 2022