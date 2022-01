Red Dead Redemption Remake: l'annuncio sarebbe in arrivo

Dopo che il franchise è tornato alla ribalta in grande stile con il secondo capitolo – che ha fatto da prequel al titolo originale -, sono in tanti i videogiocatori a sognare che Rockstar Games vada ad annunciare Red Dead Redemption Remake.

Un'operazione, quella dei rifacimenti, ripetuta più volte nella scorsa e attuale generazione, con diverse vecchie glorie ad essere tornate dal passato sulle piattaforme moderne – pensiamo a Final Fantasy VII, Resident Evil 2 o ancora al più recente Demon's Souls. E che potrebbe andare a coinvolgere proprio l'avventura “spaghetti western” con protagonista John Marston.

D'altronde le indiscrezioni in tal senso si rincorrono da tempo, e ora trovano ulteriore spinta grazie alle ultime dichiarazioni dell'insider AccountNGT, già noto alla community di appassionati per aver svelato in anticipo le prime informazioni su Star Wars Eclipse – poi annunciato con un primo trailer dal palco dei The Game Awards 2021.

Come riportato da DualShockers, commentando la domanda di un utente sulla possibilità di vedere un lancio di Red Dead Redemption Remake, l'insider ha svelato infatti che il videogame sembrerebbe essere già in lavorazione:

@Snowofx897

What are the chances for a Rdr2 ps5 patch this year? Or a Rdr1 remake this year

Pretty high for an announcement but a release, I don't think so

— AccountNGT (@AccNgt) January 7, 2022