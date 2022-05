Red Dead Redemption 2 in uscita su PS5 e Xbox Series X/S, parola di leaker

Red Dead Redemption 2 è senza dubbio uno dei videogame più acclamati degli ultimi anni, capace non solo di vendere milioni di copie in tutto il mondo, ma anche di alzare l’asticella qualitativa delle produzioni videoludiche moderne.

Non dovrebbe allora stupire che siano in molti a chiedersi se il capolavoro spaghetti western di Rockstar Games vedrà mai la luce sulle console di ultima generazione di Sony e Microsoft, vale a dire PlayStation 5 e Xbox Series X/S. E se è vero che ormai da tempo di si vocifera di un terzo capitolo in lavorazione, allo stesso modo nelle ultime ore un rumor ha acceso le speranze dei fan su una possibile conversione next-gen dell’epopea di Arthur Morgan.

Stando al leaker AccountNGT, infatti, pare proprio che RDR 2 andrà a ricevere lo stesso trattamento del “cugino” Grand Theft Auto 5 e della sua esperienza multiplayer GTA Online, approdati di recente su PS5 e Xbox Series X/S. Lo stesso, sempre a sentire la “gola profonda”, accadrà poi per Red Dead Online.

In effetti, come dicevamo, è ormai da mesi che si parla non solo di una versione di Red Dead Redemption 2 che sappia sfruttare le maggiori capacità computazionali delle nuove console, ma anche di un remake del primo RDR; per quello che sembrerebbe un vero e proprio rilancio del marchio anche sulle piattaforme attuali.

Al momento, muovendoci sul piano delle indiscrezioni non confermate, è impossibile capire quali siano i piani di Rockstar Games per il futuro della saga. Voi cosa ne pensate, vi piacerebbe (ri)giocare a Red Dead Redemption 2 su PlayStation 5 e Xbox Series X/S?