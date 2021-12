Red Dead Redemption 2 in offerta soltanto per TE

Se sei alla ricerca di un titolo perfetto per la tua PlayStation 4 non puoi che acquistare Red Dead Redemption 2. Amato praticamente da tutti quanti, questo gioco te lo porti a casa con appena 27,68€ grazie alla promozione ora in corso su Amazon. Con un ribasso del 63% che si concreta in uno sconto effettivo di quasi cinquanta euro, non può che essere un affare.

Red Dead Redemption 2: il gioco che ti ci voleva

Vestire i panni di Arthur Morgan sarà epico in tutto e per tutto. In questa ambientazione West troverai davanti a te un'avventura sensazionale che amerai dal primo all'ultimo secondo.

“America, 1899. L'era del selvaggio West è agli sgoccioli: la legge sta catturando le ultime bande di fuorilegge. Chi rifiuta di arrendersi, viene ucciso senza pietà. Dopo un colpo andato storto nella città di Blackwater, Arthur Morgan e la banda di Van der Linde sono costretti alla fuga. “

Potrai quindi prendere parte a una serie di conflitti, vagare in un'ambientazione vasta e trovarti davanti a scelte difficili che però plasmeranno il tuo personaggio fino all'ultimo respiro.

Cosa aspetti a diventare un fuorilegge? Fai subito tua la copia di Red Dead Redemption 2 per PlayStation 4 su Amazon approfittando del ribasso e pagandolo appena 27,68€.

