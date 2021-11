Half-Life 3 è in ritardo, tutta colpa di Steam Deck

Secondo quanto circola in rete, sembrerebbe che i fan che aspettano con impazienza Half-Life 3 debbano mettersi l'anima in pace. O almeno per ora. Già, perché Valve, la software house che ha dato vita alla saga FPS, è alle prese con il suo impegnativo Steam Deck, il cui sviluppo ha subito alcuni ritardi.

Half-Life 3, pertanto, non risulta essere in fase di sviluppo attivo, anzi, tutto il contrario verrebbe da dire. Valve, come già anticipato infatti, si starebbe occupando di rifinire gli ultimi dettagli riguardanti la compatibilità di alcuni giochi con il suo PC/console portatile. Tra l'altro, abbiamo recentemente assaporato un assaggio di Devil May Cry 5 in esecuzione su Steam Deck!

Proprio secondo Tyler McVicker, di Valve News Network, il progetto “Half-Life 3” (o Half-Life 2 Episodio 2, perché no) si troverebbe, al momento, in una posizione marginale. Questo è quanto affermato da egli stesso in un video pubblicato su YouTube. Si tratta di un punto piuttosto enigmatico questo, soprattutto perché va a cozzare con il finale presentatoci in Half-Life Alyx.

Detto questo, durante il suo filmato, McVicker tende ad evidenziare che non esiste, attualmente, un team di grosse dimensioni che riesca a lavorare su altri progetti all'infuori di Steam Deck.

Valve starebbe cercando di far uscire Steam Deck, in uscita l'anno prossimo e, per farlo in maniera puntuale, serve quanto più aiuto possibile. A ciò, si unisce il fatto che la console/PC portatile di Steam abbia effettivamente avuto un eco piuttosto importante.

In conclusione, McVicker si sente di escludere che un qualsiasi FPS sia al momento in sviluppo presso la software house, già impelagata in affari ben più grossi.