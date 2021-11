Devil May Cry 5: nuovo gameplay trailer direttamente da Steam Deck

Dopo il rinvio che Steam Deck ha subito, che porterà il suo rilascio a spostarsi al 2022 inoltrato, Valve ha mostrato le potenzialità di qualche gioco di recente. Il mese scorso si è parlato molto di come Horizon Zero Dawn girasse sulla console di Valve. Ebbene, quest'oggi un altro titolo si è mostrato su questa console/PC portatile: Devil May Cry 5.

Sono noti a tutti gli ottimi progressi svolti dal team di sviluppo della console portatile. Questi vengono mostrati al pubblico tramite video gameplay, così che possano dare un'idea al videogiocatore di come girino alcuni prodotti, soprattutto i tripla A.

L'ultimo gioco mostrato, come dicevamo, è stato Devil May Cry 5 di Capcom, del quale si è pubblicato un gameplay trailer interamente girato su Steam Deck.

Nel complesso, le prestazioni e la qualità dell'immagine di Devil May Cry 5 sembrano piuttosto buone. Nel gameplay dell'action di Capcom si notano i 60 frame stabili, i quali non accennano minimante a diminuire ad ogni azione mossa da Dante.

Valve aveva precedentemente iniziato a testare i vari videogiochi più “impegnativi” sotto il profilo delle prestazioni mantenibili dalla console. Tuttavia, pare che la compagnia stia anche valutando, bene o male, tutti i videogiochi presenti sulla libreria di Steam (su cui sono iniziati i saldi autunnali 2021).

Steam Deck, la cui uscita è rimandata a febbraio 2022, parte da un prezzo base di €399,00 con 64GB di memoria. Sono, altresì, disponibili anche le versioni da 256GB (a €529,00) e da 512GB (a €649,00).