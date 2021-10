Horizon Zero Dawn si potrà giocare su Steam Deck! Parola di Yoshida

Il meraviglioso titolo di Guerrilla Games, ovvero Horizon Zero Dawn, sarà giocabile in ogni dove grazie al nuovissimo Steam Deck. La notizia è stata confermata da Shuhei Yoshida, ex presidente di SIE Worldwide Studios per Sony e attuale CEO della divisione indie.

La notizia è decisamente positiva per i futuri acquirenti di Steam Deck. Essi potranno trovare conferma della notizia sul profilo Twitter di Yoshida, sul quale è possibile vedere il Horizon Zero Dawn in esecuzione proprio sulla console portatile.

Horizon Zero Dawn arriverà anche sulla console di Valve

Horizon, di cui arriverà a breve il secondo capitolo, si è da subito distinto nel parco titoli di Sony, grazie al carattere di Aloy (la protagonista) e le meccaniche di gameplay. Il titolo divenne disponibile su PC circa un anno fa e da poco è anche possibile usufruire delle migliorie apportate nella sua versione PS5.

Ecco quello che è stato comunicato tramite il Tweet di Yoshida:

Grazie a Valve, sto provando Horizon Zero Dawn su Steam Deck

Steam Deck arriverà sul mercato a partire dal prossimo anno, sebbene sia già disponibile al pre-order. La console, ovviamente, consentirà l'intero accesso alla libreria di Steam. Sarà possibile informarmi sui giochi eseguibili su Steam Deck direttamente dal catalogo online, tramite un nuovissimo sistema ideato di recente.

É curioso, da una parte, che una figura rilevante come Yoshida stia godendosi uno dei giochi più iconici di PlayStation su Steam Deck. Questo può caldeggiare il modus operandi di Sony, che sta cercando di portare quanti più titoli esclusivi su PC, appannaggio soprattutto dei giocatori che non usufruiscono di console.

Così come Horizon Zero Dawn, anche God of War (il titolo del 2018 di Santa Monica Studio) arriverà su PC. Il seguito delle avventure di Aloy, tuttavia, arriverà forse anche prima di Steam Deck. Horizon Forbidden West, infatti, arriverà sugli scaffali a partire dal 18 febbraio 2022 e sarà giocabile su PS5 e PS4. Di seguito potrete vederne il trailer.