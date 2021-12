Half-Life Citadel, Valve smorza le indiscrezioni

Half-Life Citadel è l'ennesima indiscrezione sul prossimo capitolo della serie, diffusa da Tyler McVicker su YouTube, fonte sempre molto informata sui prodotti Valve.

È lo sviluppatore statunitense stesso però a smorzare i toni tramite un comunicato ufficiale inviato alla redazione di IGN, nel quale viene sottolineato che sarebbe meglio prendere le indiscrezioni di Tyler, responsabile di Valve News Network, con la giusta dose di scetticismo.

“Riteniamo sia importante ribadire che, sebbene Tyler sia un giocatore appassionato, non possiede informazioni privilegiate su ciò che accade in Valve. Come sapete, qualsiasi annuncio importante su progetti a cui stiamo o non stiamo lavorando arriverà direttamente da noi.“

La nota stampa non mira certo a smentire del tutto l'esistenza di Half-Life Citadel, ma punta essenzialmente a non affidarsi troppo a voci e indiscrezioni provenienti da fonti più o meno appassionate o affidabili.

Half Life Citadel – un progetto ambizioso

Parlando comunque del rumor, Citadel dovrebbe essere un ibrido tra uno sparatutto cooperativo e uno strategico in tempo reale, definito da Tyler stesso come una sorta di figlio tra Left 4 Dead, Alien Swarm e ovviamente Half-Life.

Obiettivo del progetto sarebbe quello di sposare in pieno la filosofia di Steam Deck, la console portatile prevista per febbraio 2022, dando così alla piattaforma una sorta di Killer Application, come Half-Life Alyx è stato per la VR.

Un titolo talmente importante, secondo la fonte, da aver fermato lo sviluppo di un Half-Life 3 tradizionale, che rimane ai box a distanza di tanti anni dal lancio di Half-Life 2: Episode Two.

Adesso Valve smorza i toni, invitando dunque ad attendere comunicazioni ufficiali circa il futuro del franchise. Da parte del team c'è ovviamente l'interesse a riprendere in qualche modo la saga, resta da vedere se sarà davvero nella forma di Citadel o di qualcos'altro. L'unica certezza al momento è che Half-Life 3 sembra davvero un miraggio.