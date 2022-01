Hogwarts Legacy in uscita nel 2022? Le ultime indiscrezioni per il gioco di Harry Potter

Hogwarts Legacy promette di essere un sogno ad occhi aperti per tutti i videogiocatori fan della saga di Harry Potter. Si tratta infatti di un actionRPG che ci porta nella dimensione fantasy del maghetto più celebre di sempre, ma ambientato nel XIX secolo, decenni prima del suo arrivo nella scuola di magia e stregoneria.

Sviluppato dai ragazzi di Avalanche Software per conto di Warner Bros. Interactive, il titolo non dispone ancora di una data di uscita ufficiale, tanto che molti hanno ipotizzato che la release potesse essere stata spostata al 2023, non andando a rispettare la scadenza fissata entro la fine dell'anno come già avvenuto per tante produzioni videoludiche negli ultimi tempi.

Fortunatamente, è stata la stessa WB a smentire i rumor, dichiarando tramite i suoi account social che Hogwarts Legacy è, insieme a Multiversus, Gotham Knights, Suicide Squad e LEGO Star Wars: The Skywalker Saga, uno dei grandi titoli WB Games da attendere quest'anno.

Stando a quanto riportato da AccountNGT, insider noto per aver anticipato l'annuncio di Star Wars Eclipse ai The Game Awsrds 2021, l'unico motivo che potrebbe spingere Warner a rimandare Hogwarts Legacy al 2023 è l'eccessivo affollamento di giochi che potrebbero essere pubblicati nello stesso periodo dell'anno. Lo stesso insider, poi, fa sapere che lo sviluppo sta procedendo bene e che il gioco è atteso secondo le sue informazioni per il Q3 2022, ovvero nel trimestre che copre i mesi di luglio, agosto e settembre.

#HogwartsLegacy

Now that the 2023 rumor has been debunked by several official sources I can post this tweet ;

ICYMI: As I said a few weeks ago, according to my info, Hogwarts Legacy will be released on Quarter 3 of this year

The development is going well.

— AccountNGT (@AccNgt) January 18, 2022