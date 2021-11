Gotham Knights potrebbe uscire in primavera: il bat-rumor

Mentre Square Enix ammette il flop di Marvel's Avengers, sono diversi i videogame dedicati ai supereroi attualmente in lavorazione nelle fucine di svariate software house. Tra questi anche Gotham Knights, nuova avventura open world sviluppata dai ragazzi di WB Games Montreal.

Un titolo, questo, che era inizialmente previsto per gli ultimi mesi dell'anno in corso, per poi essere rinviato ad un generico 2022.

Se è vero che i fan dell'universo di casa DC Comics sono già inevitabilmente in fibrillazione in vista del lancio di Gotham Knights, oggi arriva un interessante indiscrezione proprio sulla possibile data di lancio del videogame supereroistico.

Stando ad un'immagine promozionale comparsa in rete, il titolo dovrebbe quindi sbarcare sugli scaffali fisici e digitali in primavera. La foto, condivisa dall'artista sudcoreano Jin Park sul proprio sito web riporta infatti chiaramente la dicitura “Primavera 2022” appena sotto il logo di Gotham Knights. Attualmente il sito di Park risulta irraggiungibile, segno che il materiale postato possa essere autentico e non frutto di un fake creato ad arte.

RUMOR: #GothamKnights release window is 2022 SPRING.

Here is promo image of the game that I found on Jin Park site (Art Director / Designer currently working at Rokkan NY who did Campaign Art Direction, branding for Gotham Knights). Follow the link below. pic.twitter.com/9ZXemFZ6Yj

— Tim (@tatlinsky) November 3, 2021