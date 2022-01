A febbraio l'universo PlayStation accoglierà una delle esclusive più attese, il seguito di Horizon Zero Dawn. In Forbidden West la protagonista Aloy esplorerà l'Ovest Proibito alla ricerca di una cura per la Corruzione, ma in futuro ci saranno anche altre occasioni per avventurarsi nelle “terre selvagge” della saga di Guerrilla.

Dopo aver svelato il nome e le specifiche tecniche del nuovo sistema in realtà virtuale, PlayStation VR2, Sony ha annunciato anche un inedito titolo in esclusiva. La piattaforma next-gen del gigante giapponese sarà infatti la casa di Horizon Call of the Mountain, gioco che sfrutterà tutta l'innovazione messa sul piatto da PS VR2 e dal suo controller PS VR2 Sense.

La combinazione dei due dispositivi, si legge nel comunicato ufficiale, “ridefinisce il senso di coinvolgimento completo nel mondo di Horizon”. In Call of the Mountain ci sarà anche Aloy, ma non sarà lei la protagonista del gioco. E questo è, purtroppo, l'unico elemento fornito da Jan-Bart van Beek:

Non vogliamo ancora rivelare troppi dettagli, ma questa storia sarà narrata dal punto di vista di un personaggio inedito. Lungo il percorso, incontrerai anche Aloy, altri volti familiari e nuovi personaggi, e presto ti presenteremo il protagonista di Horizon Call of the Mountain.

In attesa di scoprire qualcosa in più sul primo titolo per PlayStation VR2, sviluppato da Guerrilla e Firesprite, è possibile dare uno sguardo al teaser trailer. I secondi dedicati al gioco in sé sono pochi, ma è un assaggio di grande impatto visivo: