Horizon Forbidden West: nuovo trailer per la storia, Carrie Anne Moss di Matrix nel cast

Manca ormai pochissimo all'uscita di una delle esclusive PlayStation più attese del 2022 dagli appassionati, quel Horizon Forbidden West al debutto il prossimo 18 febbraio 2022 su PS5 e PS4.

Con l'hype di fan e curiosi ormai alle stelle e dopo aver snocciolato tanti golosi dettagli solo la scorsa settimana, Sony e gli sviluppatori olandesi di Guerrilla Games hanno quindi deciso di pubblicare a sorpresa un nuovo trailer del gioco che si concentra in particolare sulla storia e ci guida verso le pericolose lande dell'Ovest Proibito, location in cui si svolgerà la nuova avventura della cacciatrice Aloy.

Grazie al filmato, visibile in testata di articolo, possiamo scoprire tanti piccoli dettagli sull'ambientazione, come ad esempio la porzione del mondo di gioco che potremo liberamente esplorare per andare avanti nella narrazione, così come per combattere contro le aggressive macchine che popolano l'immaginario plasmato da Guerrilla o per raccogliere utili risorse.

L'attrice Carrie Anne Moss in Horizon Forbidden West per PS5 e PS4

Non solo, la stessa clip si focalizza anche su alcuni dei personaggi che andremo ad incontrare nei panni della protagonista di Horizon Forbidden West, tra i quali troviamo Regalla, leader dei Tenakth e donna dal carattere molto autoritario – interpretata da Angela Bassett, la madre di T'Challa in Black Panther.

Regalla viene descritta come una guerriera letale e determinata, che guida un intero esercito di ribelli e Macchine. Mossa da un profondo odio nei confronti dei Carja, farebbe bruciare il mondo intero pur di ottenere la propria vendetta.

A proposito di nuovi personaggi, Horizon Forbidden West vanterà la presenza anche di Carrie Anne Moss, attrice nota al grande pubblico per aver interpretato Trinity nella trilogia originale di Matrix e nel recente quarto capitolo, Resurrections.

Nel videogame Sony, presterà volto e voce a Tilda, che dovrebbe avere un ruolo assai importante nell'economia narrativa del secondo capitolo di Horizon, probabilmente per via dei suoi legami con il passato, vale a dire il periodo in cui le macchine non avevano ancora preso il sopravvento sulla civilizzazione.

Saranno inoltre presenti personaggi vecchi e nuovi che accompagneranno Aloy nella sua missione: Erend e Varl torneranno da Horizon Zero Dawn, mentre verranno introdotti alleati inediti come Kotallo, un orgoglioso guerriero Tenakth, e Zo della tribù Utaru.