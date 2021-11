Horizon Forbidden West: un podcast a episodi ci racconta il mondo di gioco

In uscita il prossimo 18 febbraio, Horizon Forbidden West è senza dubbio uno dei videogiochi più attesi dai possessori di PS5 e PS4.

L'avventura a mondo aperto sviluppata da Guerrilla Games ci rimetterà nei panni della cacciatrice Aloy, trascinandoci però in location mai viste nel prequel Horizon Zero Dawn – classe 2017. Location che il team olandese ha deciso di raccontare in un podcast ufficiale dedicato proprio all'universo che ospita le avventure dell'eroina dalla chioma rosso fuoco.

Partendo dagli eventi del primo capitolo, scopriremo tutto quello che c'è da sapere su Gaia, la terra del futuro in cui è ambientata la serie, e sulle tribù che la abitano.

Introducing GAIA Cast!

From the team at Guerrilla, GAIA Cast is an upcoming podcast that dives deep into the Horizon universe.

Our first season, focused on Horizon Zero Dawn, debuts this Tuesday, 23 November, with our first episode: All About Aloy. #HorizonGAIACast pic.twitter.com/pA8z0TRcEG

— Guerrilla (@Guerrilla) November 22, 2021