Inizia il PlayStation Black Friday: RE Village, The Last of Us 2 e tanti giochi in offerta

Non solo le offerte Amazon per il Venerdì Nero, ma anche quelle del PlayStation Black Friday sono partite nella giornata di oggi, 19 novembre 2021.

Promozioni che anticipano di qualche giorno la data preferita dai consumatori in cerca di occasioni imperdibili, compresi tutti quei videogiocatori che vengono – a ragione – tentati da moltissimi titoli a prezzo ribassato.

Ecco allora che sulle pagine del PlayStation Store sono apparsi centinaia di videogame in offerta per PS4 e PS5, tutti in digitale e per un'iniziativa che resterà attiva fino al prossimo 29 novembre. E che ben si sposa con quella che vede protagonista l'abbonamento annuale a PlayStation Plus a soli 39 euro.

Tra i tanti videogiochi coinvolti nel PlayStation Black Friday di quest'anno, troviamo diverse produzioni interessanti ad un prezzo goloso, come FIFA 22 per PS4 a 41.99 euro, Far Cry 6 a 48,99 euro, NBA 2K22 a 34,99 euro, lo shooter tutto loop temporali Deathloop per PlayStation 5 a 34.99 euro, l'orrorifico Resident Evil Village a 30,09 euro, NHL 22 a 41,99 euro, Marvel's Spider-Man Miles Morales a 40,19 euro, The Last of Us Parte 2 a 19.99 euro, Demon's Souls a 45,59 euro, Cyberpunk 2077 a 24,99 euro, Demon Slayer a 41,99 euro e Ratchet & Clank Rift Apart per PS5 a 59,99 euro, . Questi solo per fare alcuni nomi, tutti di assoluto richiamo.

Potete consultare la lista completa dei giochi PS4 e PS5 in sconto per il Black Friday sul PlayStation Store, direttamente a questo indirizzo.