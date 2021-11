PlayStation Plus: abbonamento 12 mesi a soli 39€ (Black Friday)

Tra le offerte del Black Friday 2021 c'è anche l'abbonamento al PlayStation Plus, è possibile acquistare 12 mesi di servizio in offerta su Amazon a 39,99€. Lo sconto è del 33% e corrisponde ad un risparmio di 20 euro rispetto al prezzo solito.

Una volta acquistato il prodotto su Amazon, è sufficiente accedere al PS Store dalla propria console PS4 o PS5 e recarsi nella sezione PS Plus. Basta inserire il codice ricevuto via e-mail nell'apposito campo di testo e il gioco è fatto, l'abbonamento da 12 mesi sarà stato attivato con successo e a prezzo super scontato.

Ricordiamo che il servizio PlayStation Plus consente di accedere al multiplayer online di tutti i giochi, per divertirsi con gli amici e sfidare avversari sparsi per il mondo. Inoltre, la sezione PS Plus dello store offre ogni mese un catalogo di giochi da scaricare e giocare gratuitamente, oltre che una serie di sconti e promozioni esclusive su alcuni titoli per PS4 e PS5 di recente pubblicazione.

Oggi è possibile acquistare ben 12 mesi di abbonamento PS Plus a soli 39,99€, grazie all'ottima offerta in occasione del Black Friday 2021. Intanto, vi invitiamo ad accedere al nostro canale telegram per restare aggiornati in tempo reale su sconti e promozioni in ambito gaming.