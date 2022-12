I migliori videogiochi del 2022 secondo Metacritic: la Top 10

Con l’avvicinarsi della fine dell’anno, anche per gli appassionati di videogame è tempo di bilanci.

Bilanci che, neanche a dirlo, vanno a premiare i migliori videogiochi del 2022, annata particolarmente ricca di ottime produzioni su un po’ tutte le piattaforme, dal PC a Nintendo Switch, passando per PS5, PS4, Xbox One e Xbox Series X/S; senza poi dimenticare i dispositivi mobile, sia iOS che Android.

Dopo le premiazioni dei The Game Awards, ora è quindi Metacritic a stilare la Top 10 dei titoli con il Metascore più alto del 2022. Se per la kermesse dicembrina è stato Elden Ring il Game of the Year, per il noto portale di aggregazione il gioco meglio valutato dell’anno è in realtà Portal Collezione da Compagnia per Nintendo Switch con un Metascore di 96/100, lo stesso Metascore che contraddistingue Elden Ring per Xbox Series X/S e PS5 e The Witcher 3 Wild Hunt Complete Edition per PS5, che però occupano rispettivamente le posizioni numero due, tre e quattro.

Ecco allora quali sono i migliori videogiochi del 2022 secondo Metacritic:

Portal Collezione da Compagnia Nintendo Switch 96 Elden Ring Xbox Series X/S 96 Elden Ring PS5 96 The Witcher 3 Wild Hunt Complete Edition PS5 96 Persona 5 Royal PC 95 Persona 5 Royal Xbox Series X 94 Persona 5 Royal Nintendo Switch 94 Elden Ring PC 94 God of War Ragnarok PS5 94 Dwarf Fortress PC 93

Oltre alle produzioni in Top 3, è bene notare che il jRPG Persona 5 Royal va a strappare ben tre posizioni in classifica, mentre Elden Ring ricompare in ottava posizione nella sua incarnazione per PC.

E voi, quali giochi avete apprezzato maggiormente in questo 2022 ormai agli sgoccioli? Ditecelo più sotto nei commenti!