The Witcher 3: disponibile l'upgrade next-gen, come fare l'aggiornamento su PS5, Xbox Series X/S e PC

Il momento tanto atteso dai fan di Geralt di Rivia è finalmente arrivato. Come promesso dagli sviluppatori di CD Projekt RED, l’upgrade next-gen gratuito di The Witcher 3 Wild Hunt è infatti disponibile da oggi, 14 dicembre 2022.

Ciò significa che tutti i possessori di una copia del gioco – comprensiva o meno dei DLC aggiuntivi – possono mettere in download l’aggiornamento di nuova generazione senza costi aggiuntivi su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X/S. Vediamo allora come eseguirlo nel modo corretto su tutte le piattaforme.

The Witcher 3 su PS5

Nel caso in cui possediamo una copia fisica di The Witcher 3 per PS4, non dobbiamo fare altro che inserire il gioco nel lettore della nostra PlayStation 5 e visitare la pagina dedicata al prodotto su PlayStation Store. A questo punto, selezioniamo la giusta versione e procediamo con il riscatto dell’upgrade next-gen gratuito.

Per quanto riguarda il videogame in versione digitale, dobbiamo eseguire gli stessi passaggi elencati sopra senza che vi sia bisogno di inserire il disco. Ora possiamo procedere con il download e, una volta scaricato il pacchetto, avviarlo per goderci tutte le novità messe a punto dal team di sviluppo polacco per il debutto di Wild Hunt sulle piattaforme di ultima generazione.

Naturalmente, i possessori della versione su disco del gioco non possono effettuare l’aggiornamento se sono in possesso della Digital Edition della console Sony. Il disco dovrà inoltre essere inserito nella console al momento dell’esecuzione della versione next-gen di The Witcher 3. Ecco di seguito il link per raggiungere la pagina del prodotto sullo store digitale PlayStation:

The Witcher 3 su PC e Xbox Series X/S

Se invece siamo in possesso di una copia di The Witcher 3 Wild Hunt o della sua Complete Edition su Xbox o su un qualsiasi client su PC, allora dovremo semplicemente installare il gioco.

Sarà poi il sistema, in automatico, ad installare l’ultima versione disponibile del videogame di CD Projekt RED. Lo Smart Delivery di Xbox Series X/S entrerà in funzione anche con la versione su disco: sarà sufficiente inserire il disco nella console per fare in modo che l’aggiornamento scaricato trasformi automaticamente il prodotto nella versione più recente e, come già visto su PS5, il disco dovrà restare nella console durante l’esecuzione.

Infine, la versione su disco di The Witcher 3 non potrà essere aggiornata gratuitamente su Xbox Series S, poiché la console è sprovvista di lettore ottico.