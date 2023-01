The Witcher 3 su PS5 e Xbox Series X/S: CD Projekt RED conferma la versione fisica

Con la recente uscita dell’update next-gen gratuito, The Witcher 3 Wild Hunt può finalmente girare al meglio anche sulle console di nuova generazione a marchio Sony e Microsoft, vale a dire PlayStation 5 e Xbox Series X/S.

Aggiornamento che porta l’avventura dello strigo Geralt di Rivia alla sua Complete Edition, che a quanto pare sarà presto disponibile anche in formato fisico. Già nei giorni scorsi alcuni insider avevano comunicato l’esistenza di questa versione, ora confermata dagli stessi sviluppatori di CD Projekt RED assieme ad alcune informazioni preliminari sui contenuti.

Come si legge sulle pagine del portale Wccftech, la software house polacca ha confermato l’arrivo di The Witcher 3 Complete Edition in formato fisico per il mese di gennaio:

CD Projekt RED ha in programma l’uscita fisica di The Witcher 3: Wild Hunt – Complete Edition per la fine di gennaio 2023. Sarà disponibile sia per PlayStation 5 che per Xbox Series X. La confezione includerà un disco contenente il gioco base e le espansioni Hearts of Stone & Blood e Wine. Anche tutti i DLC e gli aggiornamenti ufficiali rilasciati negli ultimi sette anni da CD Projekt RED faranno parte di questo set, incluso l’aggiornamento gratuito di nuova generazione, con dozzine di miglioramenti visivi, prestazionali e tecnici (incluso il supporto del ray tracing, tempi di caricamento più rapidi su console, una varietà di mod integrate nell’esperienza e molto altro). La custodia conterrà solo il suddetto disco. Il prezzo e la disponibilità sono determinati dai rivenditori in ciascun territorio.

Per quanto riguarda la data di uscita sugli scaffali, seppur non ancora confermata in via ufficiale, pare sia fissata al 26 gennaio 2023, almeno a sentire gli insider di settore.