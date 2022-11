The Witcher: il remake sarà open world, la conferma di CD Projekt RED

Il franchise di The Witcher continua ad emozionare gli appassionati di videogame. Mentre il terzo capitolo è pronto al debutto su PS5 e Xbox Series X/S grazie all’upgrade next-gen gratuito – in arrivo a dicembre -, CD Projekt RED è infatti al lavoro sul remake del primo episodio, classe 2007.

Lo stesso rifacimento che in data odierna torna sotto i riflettori, con la software house polacca ad informarci che il titolo, realizzato in Unreal Engine 5 per PC, PS5 e Xbox Series X/S, sarà a tutti gli effetti un open world. Ciò significa che Geralt di Rivia potrà esplorare liberamente gli ambienti come accade in Wild Hunt, con un gameplay di impostazione squisitamente free roaming.

Come si legge sulle pagine del portale americano IGN, la conferma è arrivata nel corso dell’ultimo report trimestrale di CD Projekt RED, in cui la compagnia ha discusso dei videogiochi attualmente in sviluppo e, nel riferirsi a The Witcher Remake, ha candidamente ammesso che sarà un “gioco di ruolo a mondo aperto, un’esperienza a giocatore singolo incentrata sulla narrazione”.

I più attenti tra voi, in ogni caso, ricorderanno che la trasformazione del primo capitolo di The Witcher in un open world tramite il remake venne in qualche modo suggerita già in fase di annuncio dallo stesso boss di CD Projekt Adam Badowski, quando spiegò, a margine del reveal ufficiale del titolo, che “tornare in questi luoghi così importanti e ricreare il gioco da zero per la nuova generazione di appassionati ci permetterà di offrire loro un’esperienza grande, se non più ampia“.

E voi cosa ne pensate, siete felici di rivedere la prima avventura dello Strigo in una veste del tutto rinnovata? Credete che l’impostazione a mondo aperto sia quella giusta per il rifacimento moderno?