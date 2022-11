The Witcher 3 su PS5 e Xbox Series X/S si avvicina: data di uscita per l'update next-gen

Mentre i fan stanno ancora festeggiando l’annuncio del remake del primo capitolo di The Witcher, CD Projekt RED torna a punzecchiarli con una novità da non perdere. E che fa rima con la data di uscita ufficiale dell’aggiornamento next-gen di The Witcher 3 Wild Hunt.

La terza, e sicuramente più apprezzata, avventura di Geralt di Rivia si prepara infatti al debutto su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X/S nella sua versione più avanzata tecnicamente, impreziosita da tutte le migliorie estetiche permesse dalle piattaforme di nuova generazione. La conferma è arrivata dagli stessi sviluppatori di CD Projekt RED tramite i propri canali social:

The next-gen update for The Witcher 3: Wild Hunt is coming on December 14th, free for everyone who already owns the game. For more details and gameplay reveal, tune in to REDstreams next week on https://t.co/IpFERTohi9. pic.twitter.com/fg3yfGeNih — The Witcher (@witchergame) November 14, 2022

Il lancio dell’update next-gen di The Witcher 3 Wild Hunt è previsto per il 14 dicembre su PC, PS5 e Xbox Series X/S. Sempre per il 14 dicembre è atteso il lancio della versione next-gen di The Witcher 3 Complete Edition, con tutti i DLC gratuiti rilasciati fino ad oggi e le espansioni principali Hearts of Stone e Blood and Wine.

Per quanto riguarda i contenuti, l’aggiornamento introdurrà decine di miglioramenti visivi, prestazionali e tecnici rispetto all’originale, tra cui il Ray Tracing, dei tempi di caricamento sensibilmente ridotti e una serie di mod integrate nell’esperienza di gioco. CD Projekt svelerà tutte le novità di queste mod nel corso di un evento REDstreams su Twitch che verrà trasmesso su Twitch nel corso della prossima settimana, con tanto di gameplay tratto dalla nuova versione dell’avventura ruolistica dello Strigo.

Oltre alla versione next-gen, anche le edizioni PS4, Xbox One e Nintendo Switch di The Witcher 3 riceveranno un aggiornamento gratuito con numerose aggiunte e migliorie, oltre ai DLC a tema con la serie Netflix di The Witcher.

