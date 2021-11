Just Dance 2022 e balli a ritmo PAZZO: appena uscita ma già in sconto

Se sei un tipo a cui la musica non può far altro che scaldare le vene, un titolo come Just Dance 2022 non può che andare a genio. Uscito letteralmente negli scorsi giorni, questo gioco per Nintendo Switch è già in promozione su Amazon. Infatti se vuoi acquistarlo faresti bene ad approfittarne dato che lo porti a casa con soli 56,99€.

Puoi pensare anche di acquistarlo come regalo di Natale per una persona che ne esce pazza, così vai sul sicuro! Le spedizioni non solo sono gratuite in tutta Italia, ma avvengono persino in uno o due giorni lavorativi. Insomma, cosa aspetti?

Just Dance 2022: tutte le canzoni al suo interno

Da anni ormai Just Dance è quel titolo che fa divertire tutti quanti. Non ha importanza se uno sappia o meno ballare perché a ritmo di musica basta poco per scatenarsi tutti insieme. Rispetto alle versioni differenti ovviamente non cambia nulla se non la possibilità di rigiocare tutte quante le canzoni del passato mediante l'abbonamento online.

Preoccupandoci ciò che ti offre, in ogni caso, ti farà piacere sapere che a tua disposizione avrai una playlist con ben 40 nuovi brani. Quali sono? Te li elenco subito:

“Baianá” di Bakermat

“Believer” di Imagine Dragons

“Black Mamba” di aespa

“BOOMBAYAH” di BLACKPINK

“Boss Witch” di Skarlett Klaw

“Build a B****” di Bella Poarch

“Buttons” di The Pussycat Dolls Ft. Snoop Dogg”Chacarron” di El Chombo

“Chandelier” di Sia

China” di Anuel AA, Daddy Yankee, Karol G Ft. Ozuna, J Balvin

“Don't Go Yet” di Camila Cabello

“Flash Pose” di Pabllo Vittar Ft. Charli XCXFreed From Desire” di GALA

“Funk” di Meghan Trainor

“GIRL LIKE ME” di Black Eyed Peas X Shakira

“good 4 u” di Olivia Rodrigo

“Happier Than Ever” di Billie Eilish

• “Human” di Sevdaliza

• “Human” di Sevdaliza “I'm Outta Love” di Anastacia

“Jerusalema” di Master KG Ft. Nomcebo Zikode

“Jopping” di SuperM

“Judas” di Lady Gaga

“Last Friday Night (T.G.I.F.)” di Katy Perry

“Level Up” di Ciara

“Levitating” di Dua Lipa

“Love Story (Taylor's Version)” di Taylor Swift

“Mood” di 24kGoldn Ft. iann dior

“Mr. Blue Sky” di The Sunlight Shakers

“My Way” di Domino Saints – available on November 9

“Nails, Hair, Hips, Heels (Just Dance Version)” di Todrick Hall

“POP/STARS” di K/DA, Madison Beer, (G)I-DLE Ft. Jaira Burns

“Poster Girl” di Zara Larsson

“Rock Your Body” di Justin Timberlake

“Run the World (Girls)” di Beyoncé

“Save Your Tears (Remix)” di The Weeknd & Ariana Grande

“Smalltown Boy” di Bronski Beat

“Stop Drop Roll” di Ayo & Teo

“Sua Cara” di Major Lazer Ft. Anitta & Pabllo Vittar

“Think About Things” di Daði Freyr

“You Can Dance” di Chilly Gonzales

“You Make Me Feel (Mighty Real)” di Sylvester

Acquista subito la tua copia di Just Dance 2022 su Amazon a soli 56,99€. La ordini e la ricevi in appena 24 o 48 ore con le spedizioni Prime.